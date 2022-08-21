余天、李亞萍的二女兒余苑綺（余泳澐）8年前傳出罹患癌症，今（21）傳出病逝，享年39歲，其實余苑綺抗癌之路走來相當艱辛，她復發過3次，前後做過70多次化療，今年余天透露女兒已經做療程做到產生抗藥性，無法再做化療，只好改採用最新療法用雷射手術刀照射腫瘤，李亞萍提到女兒更是數度哽咽淚崩，心疼愛女：「她全身都痛」，弟弟余祥銓在晚間護送遺體到第一殯儀館，余天和李亞萍則傷心過度回家休息。

據《三立新聞網》報導，余祥銓在台灣仁本工作人員的陪同下，從醫院出發，護送遺體到第一殯儀館，而余天和李亞萍礙於白髮人無法送黑髮人的習俗，加上哀傷過度先回家休息，余苑綺的靈堂設在一殯對面的台灣仁本萬家會館，預計下週開放追悼，明天余天和李亞萍將會到場商量女兒後事。

不少藝人得知消息後發文哀悼，藝人小S（徐熙娣）也在臉書哀悼，「願妳在天堂沒有痛苦，只有喜樂。」過去余祥銓登上小S的節目《小姐不熙娣》時，她透露有關注余苑綺的身體情況，認為余天一家人都很偉大。

金曲歌王許富凱得知余苑綺的喪訊後，選擇在facebook上發文到悼念，「最後一次見到妳，是妳第一次剛住院的時候，當時有說有笑的，一樣樂觀開朗，跟我第一次見到妳的時候一樣，總是帶給大家滿滿的陽光」許富凱透露余苑綺當時性格有些調皮，很愛捉弄別人，「但那一陣子一起工作真的很快樂」，他誇讚余苑綺「妳是個很好很好的女孩，上進又努力，老天真的太不公平了，把這麼好的妳帶走，唉…..一路好走喔，綺綺。」