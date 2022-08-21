後疫情時代，又時逢夏秋換季前，南北兩地各有大型展售區舉行餐廚具或居家用品特賣活動，在夏秋換季前再延長偽出國氛圍，滿足消費者久違的購買需求。
法國餐廚品牌LE CREUSET將於8月26日(五) 13:00至8月31日(三)在新光三越信義新天地A11館6F信義劇場推出「夏日購物嘉年華」年度最大特賣活動，收編鑄鐵美鍋及各式餐廚瓷器，現場超過600款商品低至3折起，更舉行滿萬再現抵，單筆消費滿8000元贈不鏽鋼料理配件一個，為品牌年度最後一檔大型特賣。8月26日下午1點起開放入場。
高雄夢時代居家聯合展售會 折扣最低1.5折起
另外，看準入秋換季商機，「居家聯合展售會」自即日起至9月4日於高雄統一夢時代購物中心三樓蛋型空間舉辦，集結飛利浦、1929比得兔、樂鍋史蒂娜、法國特福、bgreen、佳醫、WMF、柯羅沙等知名品牌，提供逾百款精選居家生活及運動商品，集結萬用鍋、氣炸鍋等下廚好幫手，折扣最低1.5折起。
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