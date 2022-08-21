這工業廢墟風套房還真如其名！1名網友在租屋網發現1間台北市的小套房，月租金1萬2，房間照片相當驚人，床板和櫥櫃全破敗不堪，整間房佈滿厚厚灰塵，陰森感十足，該網友笑說是「工業廢墟風」，照片曝光其他網友說「命案現場，應該很涼，可以順便省電費」、「感覺晚上會很熱鬧」。

該網友在臉書「爆廢公社」發表1張照片，他日前瀏覽租屋網，發現1間「蠻不錯」的小套方，照片中整間套房全是塵土，不但床頭的床板破碎，床頭櫃也幾乎解體，床尾的廚子也四分五裂，床上還放置1個殘破的鏡子，房間看似已非常久沒住人，屋況相當差。

1名網友在租屋網發現1間台北市的套房，月租要加1萬2，但房間照片相當驚人，床板和櫥櫃全部破敗不堪，整間房佈滿厚厚灰塵，陰森感十足。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友笑說這套房是「工業廢墟風」，1個月租金12000元，地點位在台北市，照片曝光嚇壞不少人，留言「命案現場，應該很涼，可以順便省電費」、「不只設計上有味道，現場一定更有味道」、「這房東真的很用心，直逼命案現場，氛圍感爆棚」、「感覺晚上會很熱鬧」、「工業廢墟，形容的很貼切」、「應該是探險地」、「凶宅風跟廢墟風其實只有一線之隔」、「到晚上的時候我會以為是來找秋生的」、「不得不說那面磁磚還很新很乾淨的感覺」。

據悉該租屋物件去年就曾出現在臉書某租屋社團，當時月租是1萬1千元，同樣引發討論，事隔1年租金漲了1千元，網友紛紛留言「工地風與工業風不一樣喔」、「這是公墓風哪是什麼工業風」、「這應該是烏克蘭風」、「根本鬼片現場」。