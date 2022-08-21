國民黨控衛福部以「密件」封存疫苗採購合約30年，引爆全民怒火，民進黨台北市長參選人、衛福部前部長陳時中今(21日)晚間再度回應，公文從未列為國家機密，會列為密等是依行政院文書處理手冊呈現編列，隨時可調整，30年則是巨額採購公文的保存期限，強調「從來沒有黑箱，也希望政治競爭不要黑心」。

針對近日外界質疑疫苗採購黑箱，陳時中晚間透過競選辦公室發新聞稿澄清，強調從來沒有不可告人之處，所有資料在立法院供調閱達2個月，各黨立委都去看過，而國民黨台北市長參選人蔣萬安更是調閱小組的召集人之一。

陳時中指出，公文從來沒有列為國家機密，這2天外界質疑說列國家機密，是言過其實、以訛傳訛，關鍵是保存。目前公文列密等，是依據行政院文書處理手冊呈現編列，目的是在約束公務員傳遞、管理公文的嚴謹態度；30年則是公務員依據機關共通性檔案保存年限基準，而巨額採購公文保存期限就是30年。

陳表示，經了解，公文保存越久越能保存真相，本案也從來沒有列入「國家機密」等級，更非謠傳的「絕對機密」，只是公文管理的勾選，密等也能隨時可以調整。他還是堅持公開透明原則，認為公文應該跟合約期限一樣，而立法院也曾決議，希望所有疫苗到貨之後2個月內應該公開，目前疫苗尚在到貨中。