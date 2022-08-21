知名藝人、立法委員余天及其妻李亞萍的二女兒余苑綺（余泳澐）抗癌8年，今(21日)不敵病魔癌逝，享年39歲。民進黨新北市長參選人林佳龍及行政院長蘇貞昌今一同前往新北市五股參加活動時表示，兩人都通過電話向余天致哀，也希望余天、李亞萍夫妻能夠好好照顧自己。

蘇貞昌表示，「做父母的遇到這種情形是最難過的，余天非常難過，聲音都哭的...我請他與亞萍一定要保重」，他也告訴余天，這種時候放女兒好好地走，其實也是一個解脫，余天也有聽進去。

蘇揆說，自己也特別鼓勵余天，一定要更堅強，因為他的責任更重大，還要照顧孫子等等，大家都會給他關心。

林佳龍表示，除了表達不捨、同悲，也請余天大哥要保重身體，跟亞萍姐彼此互相照顧。

林佳龍說，「天哥還是像自己的大哥，還是一直在關心我，我也請他放心，自己一定會全力以赴，請他先把苑綺的後事辦好，我們後續也會持續地關懷」。