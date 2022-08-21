有「普丁大腦」稱號的俄國哲學家杜金（Alexander Dugin），其愛女杜吉娜（Darya Dugina）20日晚間駕駛私家車外出，車輛卻在途中無故引爆，當場死亡。俄國官媒最新一則題為「杜吉娜之死早有預謀」，推測烏克蘭指使暗殺行動，對此烏方冷回「我們不是恐怖主義國家」。

綜合俄國官媒俄星社(Sputnik)、塔斯社(TASS)報導，當晚杜吉娜駕駛一輛豐田轎車行經莫斯科以西20公里處突然爆炸起火，此時父親杜金開著另一台車在後頭全程目睹經過，突如其來的意外讓他無法接受，在路旁雙手抱頭不斷發抖。據悉父女倆才剛結束一場文化音樂祭活動，返家的最後一刻決定互換車開。當局正積極調查，拼湊所有可能線索，推測杜金才是真正目標，因此被鎖定。

俄國刑事局表示，「調查發現犯罪活動可能已事前計畫好，是一樁預謀犯案。」

由親俄勢力把持的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）領導人普希林（Denis Pushilin），以及幾位克宮官員認為烏克蘭是爆炸案的幕後主使者，稱「他們密謀這場暗殺計畫」；俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）也在Telegram發文寫下，「烏克蘭的足跡得到證實，現在是時候談談基輔的恐怖主義政策…」

烏國總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）隨即跳出來否認，稱「烏克蘭絕對與爆炸案無關，因為我們不是一個像俄羅斯會犯罪的國家，最重要的是，我們不是恐怖主義國家。」