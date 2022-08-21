全國社區學生棒球大賽U12組16強淘汰賽今天（21日）開打，北、南兩支勁旅在東海大學棒球場正面交鋒，來自桃園的中大紅襪攻守俱佳，先發投手馮秉凡4局好投壓制，加上打線在前2局就給予火力支援，終場以5局8比0，提前擊退代表高雄的強敵楠陽社區，獲得下周8強賽門票。

中大紅襪陣中第3棒中心棒次廖予僑是個女嬌娃，此役在2局下的二壘安打，是隊上本戰唯一長打，這支安打在二、三壘有人時出現，開啟中大紅襪得分氣勢，隨後她也發揮腳程盜上三壘，並靠著內野滾地球回到本壘再下一城。

除了打擊有所發揮，鎮守一壘的廖予僑也有精彩守備，奔跑接殺界外飛球，打、跑、守全面貢獻，讓教練王傳文賽後選她為最佳精神獎，王傳文並說：「廖予僑一直以來是我們隊上拚勁最好的。看她衣服、褲子就知道了，永遠是最髒的，完全不像女生，每一顆球都很認真。」

王傳文強調廖予僑絕非「花瓶」，甚至比男球員還穩健，「她在一壘，球員會比較敢傳球，因為她接球非常穩。」

擁有一張白淨臉龐的廖予僑是棒球的狂熱愛好者，因為小時候看哥哥打球，會在旁邊幫忙撿，進而喜歡上棒球，她透露最有自信的地方是打擊，有時候對方投手看她是女生，還會「幫忙」餵很甜的球，她笑說：「他們都說我打不到，我被激勵就打出去了。」

廖予僑有時候也會擔任投手，最欣賞的職棒球員正是樂天桃猿本土王牌黃子鵬，她表示：「很少看到側投，他也投得很好。」雖然升上國中後將就讀羽球體育班，但廖予僑表示不願放棄棒球，一樣會在假日來球隊報到，以棒、羽雙棲前進，「之後太累再跟媽媽說選一個，應該會選棒球吧。」

全國社區學生棒球大賽下周六、日進行最後2天賽事，U12組8強隊伍再度齊聚台中，爭奪最後的冠軍榮耀，NBA港湖、新北海德少棒、中大紅襪、三峽社區棒球、台中騎士隊、台中健行小牛、熊快樂少棒綠和熊快樂少棒紅，將捉對廝殺決定誰能登頂。

中大紅襪廖予僑敲出隊上唯一的長打。（台灣世界少棒聯盟提供）