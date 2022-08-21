林姓檢舉達人擔心個資外洩遭報復，竟冒用鄭姓同事身分檢舉113件交通違規，直到大園警方為了查證致電鄭男，鄭才知遭冒用，警方循線揪出林男，因113案分屬26天，桃園地院依偽造準私文書罪判3月，26罪共應執行2年半，易科罰金以每日1000元折算，林男恐要付出91萬2500元才能換得自由之身。

檢警調查，林男因曾協助鄭姓同事處理房屋事務而知悉鄭男個資，他擔心個資外洩會遭被檢舉人報復，竟冒用鄭男身分在2021年5月12日起至2021年8月2日，以車內行車紀錄器拍得的畫面，上傳桃園市交通違規檢舉專區網站。

林男26天共檢舉113件交通違規，違規項目包括闖紅燈、未打或未全程打方向燈、違規停車、左轉專用道違規右轉、直行車專用道違規右轉、跨越雙黃實線、跨越雙白實線、汽車紅燈佔據機車停等區等，最高1天內就檢舉了16件。

直到大園警方為查證檢舉事項，致電鄭男，鄭男才知道身分遭冒用，警方調閱檢舉路段監視器跟行車紀錄器比對，揪出林男冒用。

林男坦承因害怕被報復才冒用同事身分，桃園地院法官認為，林男損害鄭男個資自主性及警察機關對交通檢舉事件管理的正確性，且次數非少，嚴重破壞文書公共信用，考量林男犯後坦承不諱，有意和解卻未獲原諒，依26個行使偽造準私文書罪，各判處林男3月徒刑，合併執行2年6月，如易科罰金以每日1000元折算。