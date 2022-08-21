高雄全家海神職業籃球隊參與在地活動腳步不停歇，高雄市政府觀光局主辦的「2022旗津風箏節」，20日、21日於旗津海水浴場上空翱翔，高雄全家海神隊球星余純安、吳怡斌、勤明慶21日受邀出席與民眾一同「放風」，體驗風箏DIY及手作沙雕，欣賞南台灣海洋世界美景於旗津升空翱翔。

高雄市政府觀光局今夏主題活動滿檔，觀光局局長周玲妏表示，在黑沙玩藝節、啤酒嘉年華、氣墊樂園後，接力登場的「旗津風箏節」是高雄首度舉辦之大型風箏展演活動，以大魚世界為主題，包含16米、多達30隻的鯨魚風箏飛翔，及35米巨型章魚風箏領軍螃蟹、水母、烏賊等超過上百隻動物造型風箏，點綴旗津湛藍天空。

「奶爸」余純安帶愛子一同出席，並將冠軍金盃跟生女兒願望手繪於風箏上。近期高雄活動滿檔，出身高雄的吳怡斌樂見家鄉推動觀光與戶外活動風氣，讓更多人認識港都之美。

海神陣中的暖男「浪」子勤明慶，平日閒暇獨鍾衝浪，不忘呼籲大眾重視海洋生態保育，「夏季豔陽不少人從事海邊戶外活動會擦防曬，可以用防曬衣取代，或者選擇海洋友善防曬，守護海洋從你我做起。」

現場另有彩繪風箏DIY、樂團演唱、泡泡秀、沙雕展及大型氣墊樂園供民眾選擇，度過最Chill的旗津夏日時光。無法到現場的民眾，也可至高雄旅遊網點選旗津海水浴場4K即時影像：https://youtu.be/1xFXOWENQg0，透過網路影像直播欣賞壯麗的旗津上空。