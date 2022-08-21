大陸女星迪麗熱巴來自新疆，擁有前凸後翹的完美身材，艷麗外表被譽為「新疆四大美女」之一，每回造型都能驚艷網友，加上演技精湛、個性討喜，迅速在演藝圈竄紅，被譽為是女頂流之一。近日，迪麗熱巴穿著綠色碎花洋裝現身機場，不只氣質突出，好身材也被陸網稱讚。

女星迪麗熱巴今（21）日現身機場趕行程，頭戴一頂綠色的棒球帽，身穿一件綠色方領碎花裙，連口罩都是綠的，照片中迪麗熱巴身型纖細，胸口露出大片雪白春光，而側面照，迪麗熱巴為防走光摀住胸口，但可看出渾圓曲線，前凸後翹的好身材令不少人垂涎，走動時迪麗熱巴的大長腿從裙子下襬開衩處現形，一雙美腿非常勻稱，不過有網友拍到她的背面照，意外發現迪麗熱巴的裙子拉鍊似乎沒拉到最上面，沒有完全拉好，臨走前迪麗熱巴也不忘和粉絲揮手道別。

迪麗熱巴身材臉蛋都是頂尖，擁有許多粉絲。（圖／微博）

許多粉絲不禁留言：「迪麗熱巴好美，穿了漂亮的小裙裙」、「迪麗熱巴真的好絕啊，她的私服我每次都好喜歡」、「那可是熱巴，穿塊布都好看」、「怎麼能有這樣的反差萌呀？紅毯上風華絕代，豔殺四方，現實生活中卻是清清純純的小女生」、「寶拉鍊要拉好」、「她好可愛呀，回頭招手那個完全就是和朋友拜拜的樣子」、「太美了太美了。好白好瘦」、「我覺得，人好看，她就是披個麻袋都好看」、「寶貝好像沒有化妝哦」