雲林縣長張麗善日前確診新冠肺炎，居家隔離期間仍心繫在地發展，她從心而發推薦想念的美食，今(21日)在臉書以「阿善的私房美食胃」為主題，介紹堅持使用當季新鮮食材、青年返鄉創業的低卡手工苜蓿芽捲，甚至喊出「是我最喜歡的早餐之一」，展現滿滿對雲林在地美食的愛。

張麗善寫道：「居家隔離期間想念的美食很多，最想念的就是這家青年返鄉創業的苜見（手工苜蓿芽捲）雲林總營運處，堅持使用當季新鮮食材，打造健康、清爽、低卡的苜蓿時吃，光是餅皮就有原味、火龍果、黑芝麻、胡蘿蔔、菠菜五種口味，內餡可以選擇蘋果、地瓜，或是綜合口味，加上花生粉、芝麻粉、葡萄乾和滿滿的苜蓿芽，再搭配豆漿或薏仁飲等健康飲品，超適合用來開啟元氣十足的一天，是我最喜歡的早餐之一！」

她介紹不只雲林，中南部多個縣市也吃得到，「超人氣的健康美食，從雲林（虎尾、斗六、斗南）起家，目前已經拓展到台中、彰化、嘉義、台南等城市，推薦大家有機會一定要吃看看！不過也要提醒大家，每間店的營業時間都不太相同，一定要查詢好再前往購買喔！（我就是撲空太多次，有一次在斗六西市場跑行程的時候正好遇到開店，忍不住回頭跟老闆客訴『你們開太少天啦～每次想吃的時候都吃不到，這樣會很難過餒！』）」

張麗善還在留言區貼出她親自光顧店面的畫面，寫說：「好喜歡這家苜蓿芽捲，之前偶然經過店面，忍不住折回去控訴，能不能天天都營業啦！」網友也說，「我也很喜歡吃這家苜蓿芽捲」、「我們雲林美食非常多，而且物美價廉超好吃」、「斗六是星期二、四、五，西市場」。