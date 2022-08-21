全國社區學生棒球大賽U10全國賽8強戰今天（21日）在春安球場進行4場8強賽，最終由台北NBA港湖、桃園中大紅襪、桃園龜山、新竹竹風少年取勝晉級4強。

首場比賽NBA港湖面對藍色閃電，是一場內湖內戰，1局下NBA港湖就靠著5次四壞球、1次觸身球，單局進帳2分，4局下NBA港湖9棒黃聖翔、1棒蔡禺澄連續安打，艾太郎、游詠棋連續選到保送，拿下1分，2出局時蔡瑋紘敲出滾地球，一口氣攻下2分，最終港湖就以5比0獲勝。

台北NBA港湖三年級捕手蔡瑋紘此戰在本壘起到重要的功用，包括2局時藍色閃電發動盜本壘戰術，被蔡瑋紘成功觸殺，3局時對方一壘跑者盜壘被蔡瑋紘抓到，4局時二壘跑三壘又被蔡瑋紘掌握，且個人在打擊上還有關鍵的2分打點，因此獲選為單場MVP，談到自己今天精彩守備，他說：「以前大概5、6次只能抓到1次，今天屢次能阻擋對方跑壘，真的很開心。」

第2戰紅襪首局1出局一壘有人時，3棒江侑軒敲出三壘安打，再靠失誤跑回本壘，5局上林承翰選到保送，並靠連續盜壘，加上失誤回壘得分，1出局時江侑軒又敲出三壘安打，不過他盜本壘失敗，5局上三壘有人2出局時，林承翰敲出安打攻下1分，陳宗楷也敲安打，再靠著失誤連下2分，終場紅襪5比1擊敗熊快樂紫。

另一場8強賽，首局桃猿龜山就敲4支安打，加上1次四壞球、2次觸身球及對方2次失誤，一口氣拿下8分；2局下龜山又靠著2次失誤，加上2次觸身球、1次保送添加3分。龜山投手群邱治愷、游騰皓、謝承濬3人合力封鎖東園，僅被敲1安打，合計飆出8次三振，最終龜山11比0「扣倒」東園。

最後一場8強戰，竹風少年首局連續4支安打攻下2分，2局再靠2次四壞球、1次觸身球以及2棒邱泳翔安打攻下2分，3局上靠著1支安打、4次保送，一口氣拿下5分，投手方面羅詠騰主投4局僅被敲1安打，送出4次三振，無失分，終場以9比0「扣倒」來自台北的WHB親子聯盟。