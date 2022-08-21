目前在菲律賓東方近海上的熱帶性低氣壓TD11，最快明（22）日升格為今年第9號颱風馬鞍，中央氣象局指出，該低壓週三距離台灣相對較近，外圍環流將帶來一些雨勢，不過颱風尚未形成，後續動態仍待觀察。

氣象局發布高溫資訊。（翻攝自氣象局官網）

氣象局表示，受到太平洋高壓影響及華中暖空氣南下，明天天氣晴朗穩定且高溫炎熱，各地高溫普遍來到33至35度，桃園以北、南部地區及嘉義市和宜蘭的近山區或河谷高溫有機會來到36度左右，尤其大台北盆地、花蓮縣縱谷及台東縣長濱甚至有局部38度以上高溫發生的機率。

降雨方面仍以午後局部短暫雷陣雨為主，雨區分布在各地山區及中南部近山區的平地，降雨區域較局部而時間較為短暫。由於環境風場為西南風，北部容易累積汙染物，空品普通，其他地區空品良好。

氣象局說明周二晚間後水氣逐漸增多，造成天氣不穩定，容易導致午後降雨。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局提到，周二（23日）天氣和明天類似，受到高壓影響，各地晴到多雲、僅中午過後有局部雷陣雨；周二晚間至周三（24日）水氣增多，南台灣、花東、澎金地區不定時有驟雨發生的可能性，東南部及恆春半島雨勢相對最明顯，中部以北及宜蘭容易受午後對流影響；周四（25日）至周日（28日）水氣稍多，天氣持續不穩定，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部及宜花地區要注意容易受午後對流的影響。