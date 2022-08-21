中國不遺餘力研發長征九號，真的為了打破神話？或許有其他用途

據中國航天集團透露，目前正在研製新一代載人運載火箭、重型運載火箭(即傳聞中的長征9號)，預計將在2030年左右完成載人登月任務。在完成登月任務後，可望承擔起火星探測、木星探測與小行星探測等任務。

據《快科技》報導，8月20日長征2號丁運載火箭以1箭3星的方式成功發射遙感35號04組衛星，標誌著中國長征系列運載火箭實現連續103次發射成功，打破了此前的102次紀錄，而且只用了2年3個月。

報導說，這是長2丁火箭的第62次飛行，發射成功率100%。航天科技集團同時也透露，中國目前正在研製新一代載人運載火箭、重型運載火箭(傳說中的長征9號)，未來將承擔起載人登月、火星探測、木星探測、小行星探測等任務。

報導說，預計新一代載人運載火箭將在2030年左右具備將中國人送上月球的能力。重型運載火箭的月轉移軌道發射能力將提升至50噸，從而支撐月球開發活動。

另外，中國航天科技集團正在加快推進可重複使用運載火箭技術研發，目前規劃的一系列重複使用航天運輸系統研製工作，將大幅提升進入太空的能力、降低進入太空的成本，助力未來航天運輸領域大發展。

今年8月5日中國公開宣佈，長征2號F運載火箭成功發射了一型可重複使用的試驗航天器，在軌運行一段時間後返回國內預定著陸場，期間按計劃開展了可重複使用和在軌服務技術驗證，為和平利用太空提供技術支撐。大約2年前，酒泉衛星發射中心也同樣以長征2號F運載火箭成功發射一型可重複使用的試驗航天器。

報導還說，中國航天科技集團還在研究智慧火箭技術，讓火箭自己具備故障診斷和自主飛行能力， 實現從傳統的按照飛行程序自動飛行，到自主化飛行的跨越。