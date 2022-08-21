味全龍今天在「大師兄」林智勝敲出生涯第297轟帶領下，以7比3扳倒樂天桃猿，終於中止天母跨季對戰7連敗，距離生涯300轟差3步、單季10轟也只剩2支，林智勝說：「希望能在這個歲數證明一些什麼，來到這裡備受重用我很珍惜，至少讓味全另眼相看，我還有一些價值存在。」

林智勝在首打席就棒打桃猿先發投手曾仁和，2分炮也幫助球隊逆轉，雖然球隊一度遭到追平，3局下龍隊打下3分要回領先，最終就以4分差勝出。

敲出本季第8轟、生涯第297轟，林智勝賽後卻透露，自己本周身體狀況並沒有很好，只是想先把球打紮實，沒想到開轟，「身體有些疲勞，揮棒跟不上軌道，昨天休息過程中練打盼找回擊球感覺。」

隨著300轟逐漸逼近，林智勝心情卻十分平靜，「雖然越靠近，但有些東西比300轟還重要，跟隊友一起贏球的感覺遠比300轟更重要。」

距離300轟差3支、單季10轟也只差2支，林智勝希望自己還能在這個歲數證明一些什麼，「畢竟我也有2年沒有那麼多時間在場上拚戰，來到這邊備受重用我很珍惜，很珍惜在場上打拚的一切，至少讓味全另眼相看，我還有一些價值存在。」

今天也是「大師兄」本季第4次在主場拿下單場MVP，也讓他追上洋投布里悍並列「枕頭富翁」，被問到這些枕頭如何處理？他笑著說：「一顆客場外出用、一顆放宿舍、一顆放家裡，這一顆就看誰需要，看有沒有人也常常落枕的。」