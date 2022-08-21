國際指數編製公司富時羅素19日公布，富時全球股票指數系列季度審議結果，A股部分新納入鋰業巨頭天齊鋰業、大陸「三桶油」之一中石油等98檔個股，但市值人民幣（下同）460億元的化妝品巨頭珀萊雅卻意外被剔除，引起市場熱議。

中國證券報報導，富時羅素19日公告顯示，富時全球股票指數系列新納入98檔A股，其中大型股19檔，中型股5檔，小型股73檔，微型股1檔。這些新納入的個股，大多集中在製造業、電子、金融等行業。相關調整將於9月16日收盤後生效。

值得注意的是，珀萊雅遭富時全球股票指數系列剔除的原因，不是因為業績不佳或交易平淡，反倒是因為外資過於追捧導致持股已達上限，只好暫時剔除。富時羅素公告顯示，珀萊雅遭剔除的原因是未通過自由流通調整審查。意味著該公司外資持股比例接近上限，因可供外資買入空間不足而被剔除。

上交所網站顯示，截至18日，珀萊雅的外資持股比例達到26.25％。根據交易所規定，當外資持股比例超過24％時，下一個交易日會公布該股的最新外資持股情況。超過28％後，滬深股通暫停買入，只能賣出。超過30％，外資全部買入管道關閉，只能賣出。一般而言，指數公司將對剔除標的觀察12個月，若12個月後重新符合條件，珀萊雅有望再次被納入。

珀萊雅成立於2006年，總部位於浙江省杭州市，主營業務為化妝品研發、產銷。該公司財報顯示，2022年第一季營收年增38.53％至12.54億元，淨利年增44.16％至1.58億元。珀萊雅第一季營收增長主因是主營業務收入年增38.6％，其中主要為線上直營通路營收增長。