民進黨籍基隆市長參選人蔡適應和仁愛區市議員童子瑋掛上聯合看板。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆報導）

民進黨籍基隆市長參選人蔡適應和信義區市議員參選人陳軍佐掛上聯合看板。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆報導）

民進黨籍基隆市長參選人蔡適應和七堵區市議員參選人林坤明掛上聯合看板。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆報導）

民進黨籍基隆市長參選人蔡適應和七堵區市議員參選人曾怡芳掛上聯合看板。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆報導）

2022九合一大選剩下不到百日，進入倒數計時階段，民進黨籍基隆市長參選人蔡適應和各區現任市議員、市議員參選人掛上聯合看板，除讓市民了解人選外，也展現基隆隊全壘打的企圖心。

蔡適應日前與13位同黨市議員及市議員參選人，合拍形象照片，近日陸續製作成大型看板，特別在幾個重要路口上架，如高速公路北上基隆出口處，掛有與基隆市議會民進黨團總召鄭文婷的看板。他表示，希望讓每個進出市區的朋友，能感受到縣市長選舉基隆隊長和基隆隊成員，齊心協力的氛圍。

蔡適應指出，民進黨這次在基隆提名13位議員參選人，除了平均年齡比過去還年輕許多外，更有不同的專業背景。

鄭文婷、張顥瀚具法律背景；洪森永、童子瑋、林坤明曾在中小企業和社團組織奮鬥；陳宜為我國專業網球國手；陳軍佐具輪機與海事背景，擔任過里長；張秉鈞過去是科技業主管，在大學擔任講師；許睿慈是專業營養師、也是多間日照中心負責人；曾怡芳過去是市長秘書、對市政問題嫻熟；吳驊珈有財會背景、踏入社會都在第一線服務；施偉政在國會和地方歷練過。

蔡適應說，基隆隊成員來自社會各界基層優秀的專業人士，對基隆過去的改變都有一份執著，期盼可以透過多元化背景，爭取市民支持，在年底11月26日基隆市長和各區市議員選舉，打一支完勝的全壘打。