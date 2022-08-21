2022九合一大選剩下不到百日，進入倒數計時階段，民進黨籍基隆市長參選人蔡適應和各區現任市議員、市議員參選人掛上聯合看板，除讓市民了解人選外，也展現基隆隊全壘打的企圖心。
蔡適應日前與13位同黨市議員及市議員參選人，合拍形象照片，近日陸續製作成大型看板，特別在幾個重要路口上架，如高速公路北上基隆出口處，掛有與基隆市議會民進黨團總召鄭文婷的看板。他表示，希望讓每個進出市區的朋友，能感受到縣市長選舉基隆隊長和基隆隊成員，齊心協力的氛圍。
蔡適應指出，民進黨這次在基隆提名13位議員參選人，除了平均年齡比過去還年輕許多外，更有不同的專業背景。
鄭文婷、張顥瀚具法律背景；洪森永、童子瑋、林坤明曾在中小企業和社團組織奮鬥；陳宜為我國專業網球國手；陳軍佐具輪機與海事背景，擔任過里長；張秉鈞過去是科技業主管，在大學擔任講師；許睿慈是專業營養師、也是多間日照中心負責人；曾怡芳過去是市長秘書、對市政問題嫻熟；吳驊珈有財會背景、踏入社會都在第一線服務；施偉政在國會和地方歷練過。
蔡適應說，基隆隊成員來自社會各界基層優秀的專業人士，對基隆過去的改變都有一份執著，期盼可以透過多元化背景，爭取市民支持，在年底11月26日基隆市長和各區市議員選舉，打一支完勝的全壘打。
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