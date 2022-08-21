不少上班族為了省錢或是健康考量，煮晚餐時會順便準備隔天的便當，營養師蔡宜庭指出，比起買高油高鹽的外食來吃，自備便當相對較佳，但有3種食材不適合當作便當菜色。

營養師蔡宜庭在IG「珍妮絲營養書」發文表示，隔夜便當沒有一定的好與不好，如果公司附近都是高油高鹽的外食，自己帶便當相對來說的確比較方便營養，但要掌握4項要點：

1.選擇適合食材：玉米筍、杏鮑菇、香菇、蘿蔔、胡蘿蔔、四季豆、花椰菜、海帶、芹菜、茭白筍、牛蕃茄、彩椒、苦瓜、地瓜、玉米、馬鈴薯、南瓜、毛豆、豬肉、雞肉、雞蛋等放到隔天加熱，口感和風味不會差太多；避免海鮮、內臟類、未全熟的雞蛋料理（半熟蛋或溏心蛋）。

2.煮好先裝便當：很多都是家人先吃，最後吃剩下了才包便當，但食物沾到口水加上暴露在外時間長，容易孳生細菌。

3.低溫冷藏：便當裝好後，不燙手就可以盡快放入冰箱冷藏（一小時內），避免讓食物長時間處在危險溫度帶，增加細菌在食物中繁殖、食物變質的機會；冰箱不是殺菌箱，不是放在冰箱就永遠不會壞。

4.充分加熱：食用前務必充分加熱，避免反覆冷藏、多次加熱。