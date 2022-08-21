味全龍今天以7比3扳倒樂天桃猿，終於在天母嚐到擊敗桃猿的滋味，但在比賽中也折損1名大將，打擊近況十分火燙的陳品捷在首打席就被丟到右側肋骨附近，總教練葉君璋說：「必須要先下二軍，休息10天看狀況，運氣好的話10天後就可以回來。」

陳品捷首打席就被桃猿先發投手曾仁和砸到，且位置是他之前曾受過傷的腹斜肌，之後他靠著林智勝全壘打回到本壘得分，但下個半局並沒有上場守備，由董秉軒接替。

賽後葉總說：「陳品捷這個應該要下去（二軍），又是打到肋骨、腹斜肌那邊。只能先休養，先看10天的狀況怎麼樣才有辦法決定。因為這個地方是比較麻煩，之前他也有傷到過。」

為了避免傷勢加劇，龍隊教練團果斷把陳品捷換下場，葉君璋說：「接下來就是讓他下二軍10天，看狀況運氣好的話10天後就可以回來，如果運氣不好就還需要一些時間。」

好不容易打擊回溫卻又挨球吻下二軍，陳品捷也十分無奈，他說：「被砸到的地方現在走路也會痛，這幾天也不能幹嘛，只能等腫脹消了後才能去照X光。」