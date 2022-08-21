根據《美麗島電子報》曝光的8月台中市長選戰最新民調，現任市長盧秀燕以52.2％遙遙領先民進黨蔡其昌的21.4％。媒體人吳子嘉深入分析認為，蔡其昌在知識分子的支持度，可說是被民進黨桃園市長前參選人林智堅害到，在專科程度者的支持度上，盧秀燕為61.9％、蔡其昌25.3％，差距30個百分點以上，他看到都快昏倒了。

吳子嘉21日在《董事長開講》網路直播節目中表示，台中市長選戰，盧秀燕8月的支持度為52.2％，最高是在去年8月為63.0％，降了快10個百分點，那時是因為疫情的關係。蔡其昌是清水人，在清水區的民調，盧秀燕為47％、蔡其昌34.5％，蔡其昌在清水本命區，就輸了13個百分點。再從年齡來看，20到29歲年輕人的支持度，盧秀燕為43.2％、蔡其昌24.7％；在30到39歲這個族群，盧秀燕為54.7％、蔡其昌17.9％。

國民黨台北市議員徐巧芯則指出，30到39歲的年輕人是屬於太陽花世代，照理來說，在所有年齡層中最支持民進黨的太陽花世代，竟然反蔡其昌反成這樣。她認為，是受到新竹棒球場事件影響，蔡其昌是中職會長，沒想到跑去挺林智堅，沒有做好會長的角色，因為30到39歲看棒球的人口非常多，因此被林智堅拖累了。

吳子嘉也認為，在知識份子方面，蔡其昌是被林智堅害了，在專科程度的支持度上，盧秀燕為61.9％、蔡其昌25.3％，差距30個百分點以上，快昏倒了。另在大學程度的支持度，盧秀燕為51.2％、蔡其昌24.2％。