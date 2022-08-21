新南向白忙一場？柬埔寨詐騙拐賣台灣人亂象頻傳，但政府從外交至警政部門都拿不出有效因應對策。媒體人羅友志今(21日)在《週末大爆卦》節目中指出，新南向政策花了幾百億元，卻連柬埔寨人脈都完全沒建立起來；他指出台灣有60萬名新住民配偶，都是真正能貢獻新南向的現成高學歷翻譯創業人才，捨近求遠砸錢招考翻譯人員，根本只是在浪費資源。

羅友志表示，「我們新南向辦公室現在好像關掉了嘛，光這個動作你就知道新南向有沒有成功。斯里蘭卡破產了對不對？斯里蘭卡還曾經是我們新南向六國裡面的重點方向，這就是我們的新南向政策嘛！我們那幾年在斯里蘭卡投資了多少錢，這是所有新南向政策裡最遠、最沒有產值的國家。一年花幾千萬美元，因為沒有邦交，連辦事處都沒有，所以要從印度過去拉群組，發展到現在，總共90位台商在那邊。」

「現在斯里蘭卡破產，等於我們這一把投資就沒了！」羅友志說，「新南向政策一定要好好善用我們的資源，台灣有多少現成的翻譯人員？60萬！什麼叫60萬？我們這些新住民呢？以前越南還要4年、6年才拿到身分證的，更不用說陸籍的給它拖到8年，這些女生可能在越南、印尼、柬埔寨都是大學生耶，很可能在胡志明大學都是會計、行銷、管理系，結果來台灣6年不能工作，這些女生就白白浪費了青春在我們的婚姻上。」

羅友志指出，「然後沒多久就被排擠、離婚，自己帶著小孩子自己養，於是你看到很多的美甲、越南小吃店，你去問那些老闆娘，很多在越南都是響噹噹的優等生耶，我們就這樣浪費了60多萬的人才，在台灣綁在婚姻裡面，只因為討厭大陸，那時在討論越配、陸配是不是要趕快縮短身分證取得期限，然後陳時中那個『小明說』就來了，我們都卡在這種東西，如果那60萬她們提早拿到身分證，投入職場，你覺得會有多少人才？」

「好不容易她們拿到身分證了，台灣話講得呱呱叫！」羅友志說，「普通話講得呱呱叫，母語更不用講，這些人不就是現成最好的新南向人才嗎？你只要告訴她們，妳們這些人含辛茹苦來台灣10年了，妳想不想回越南？我們台灣幫妳出錢，妳是我們台灣媳婦，妳只要回越南，我幫妳媒合，比如說茶湯會啊、瓦城啊，是不是可以帶著這些人回去創業？這些印尼、越南配偶攢了多少錢，回家鄉開個分店可不可以？非常願意！」

羅友志表示，「結果呢？再重新招考一批翻譯人員，然後在越南再找一批人，把這些人派到越南去，花了一大筆錢，然後把這60萬人擺在台灣繼續開越南小吃店，這就是我們台灣的新南向政策嘛！真的是浪費到一個地步，卻沒有看到真的應該要做的事情。花了幾百億這麼多錢，這麼廣結善緣，照理說柬埔寨應該很多好朋友吧？應該佈了多少的線啊，結果為什麼這次雙手一攤，告訴我們『因為沒有邦交關係』。」

「很多時候不是光靠邦交關係，外交有多少手段？」羅友志強調，「蔡正元應該講了很多故事，靠他一個人打電話會有多少朋友。人在公門好修行，你這幾年到底把新南向政策幾百億花去哪裡？」