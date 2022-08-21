余天、李亞萍的二女兒余苑綺（余泳澐）8年前傳出罹患癌症，今（21）傳出病逝，享年39歲，其實余苑綺抗癌之路走來相當艱辛，她復發過3次，前後做過70多次化療，形容化療的後遺症將手放到水裡都像要裂開來，同是癌症病友的朱芯儀心碎發文：「妳是最勇敢的天使，希望妳無病無痛、無憂無慮地飛翔。」

得知余苑綺因癌病逝後，同是癌症病友的朱芯儀今（21）日在社群平台透露，自從生病之後收到大量的關心，其中不乏同是癌症病友的互相打氣，因為同病相憐所以回覆的話語更有溫度，「幫對方加油時，同時其實也在幫自己打氣」，朱芯儀坦白這兩天都會不時注意手機，關心余苑綺的狀況，希望能收到好消息，無奈等到的卻是令人傷心難過的噩耗。

同為母親的朱芯儀感同身受，點出「苑綺直到生病了，都還是想著能留給孩子們些東西，所以她是那麼努力的拍著工作影片，那麼努力的呈現好的一面希望大家放心，她是多偉大的媽媽！」先前余苑綺被部份網友針對，朱芯儀直呼「其實都很傷人！」更以自身經歷解釋家中一但有癌症病人，全家都會很辛苦、很煎熬，勸戒大眾「我們正用血淋淋的例子呼籲著大家重視健康，我們也正努力的想要變得更好」

文末朱芯儀留下一段寫給余苑綺的話：「妳真的已經盡了最大的努力到最後一刻，妳是最勇敢的天使，希望妳無病無痛、無憂無慮地飛翔，求神親自安慰妳的家人們」。