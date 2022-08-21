俄羅斯國防部表示，黑海艦隊的「口徑」(Kalibr)巡弋飛彈成功摧毀了位於烏克蘭敖德薩地區的一個彈藥庫，更重要的是，該彈藥庫就儲放了烏克蘭「海馬斯」(HIMARS) 的火箭彈，以及其他西方製造的武器。這個消息還沒有得到烏克蘭方面的承認。

半島電視台(Aljazeera)報導，烏克蘭在這個星期將慶祝獨立31週年，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯很可能會在獨立紀念周做出特別「殘忍」的事情。他說：「我們都必須意識到，這個星期俄羅斯可能會嘗試做一些特別醜陋、特別惡毒的壞事情。」

另外，烏克蘭通訊社(ukrinform)援引烏克蘭海軍在Telegram上發表的消息，稱黑海艦隊的2艘軍艦仍然在塞瓦斯托波爾附近，總共帶有16枚口徑巡弋飛彈。顯然烏克蘭對於俄羅斯的攻擊是有心理準備的。

在推特上的不完整消息，烏克蘭稱，在第聶伯羅彼得羅夫斯克州(Dnipropetrovsk)，防空系統已擊落4枚可能攻擊扎波羅熱的的口徑飛彈。