新北市長侯友宜今(21)日中午前往新北市三重區，參加三重李氏宗親會會員大會，現場的與會者紛紛搶著跟市長合照，氣氛熱絡；侯友宜表示，政治應該是團結合作為國家做事，「而不是你說Yes我說No」。

侯友宜表示，自己18歲時從南部故鄉到台北當刑警，當時被妻子帶到她家去住，因為長時間在台北很少返回家鄉，李姓岳母是自己在北部最親的親人，也對李家充滿感恩。

他說，自己從來都不喜歡跟人吵架，沒什麼好吵的，「大家好好來，好好去，一起好好做事」，所以他不會因為現任宗親會理事長李余典是民進黨議員就不來，李余典也很認真努力，自己也跟李余典很好，一開始認識時不知道李的黨派，但後來知道是民進黨時也還是朋友。

侯友宜指出，台灣真的很小，所以大家都要團結在一起，不分黨派一致對外，「我是警察出身，只分好人壞人，壞人抓去關，對好人好一點」，幾十年來只有做事，自己不太喜歡講政治，政治很無聊，而且政治總是對立與衝突，政治應該是團結合作為國家做事，「不是你說Yes我說No，全台灣沒有這樣在玩的啦」。