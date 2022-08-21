新竹1名女大生擔任系上工讀生，去年6月她遭1名系上老師依職務要求她進辦公室並慘遭多次性侵，該老師每次都會說「刷完牙了」接著就上前親吻她，甚至將她拉到空教室嘗試用下體性侵，最後未成功，女大生事後提告並獲100萬和解，法院將男子判刑1年，可易科罰金，緩刑3年。

判決書指出，女子稱男子每次吃完飯都會刷牙，當天男子跟她說「刷完牙了」，然後就要求親嘴，她說「（男子）講這句話感覺會做奇怪的事，會跑過來親我」，當時男子就把她拉到角落、讓她坐在男子腿上開始親臉，親嘴，甚至伸舌頭，最後還掀她衣服親胸部，男子隔天又再度侵犯她。

女子說男子之後又帶她到空教室並鎖門，2人在沙發床上，男子強脫掉女子褲子並指侵30秒以上，之後還說「我可以插進去嗎？但我不會射在裡面」，但後來未成功，最後只好射精在女方肚子上；女子最後崩潰報警提告，並將沾有精液的衣服當作證據。

法官認為，該名男子身為學校老師，明知女學生是自己學生、擔任系上工讀生，竟只因心生好感，就一廂情願地逾越師生分際，利用獨處機會對對方猥褻性侵，造成被害人心理上難以磨滅的陰影，考量事後男子已賠償100萬達成和解，依利用權勢猥褻、性侵等罪判刑1年，可易科罰金，緩刑3年。