行政院長蘇貞昌、民進黨新北市長參選人林佳龍今(21)日晚間出席「秉友會第五、六屆交接典禮」，新北市在地多位立委、議員、議員參選人都出席相挺；蘇貞昌表示，在地鄉親支持立委吳秉叡為地方服務的「秉友會」已行之多年，現在林佳龍參選新北市長，在各地大受歡迎、鼓勵，相信林佳龍的學識、經驗、能力，「一定能為新北做最好的服務」。

今天的「秉友會第五、六屆交接典禮」，除了秉友會主角、林佳龍競選總幹事立委吳秉叡外，立委蘇巧慧、前立委呂孫綾，新北市議員陳文治、何淑峰、鍾宏仁、李余典，以及市議員參選人翁震州、林秉宥、邱婷蔚，都到場見證總會長蘇明興、洪文進交接。

蘇貞昌表示，因為過去自己、在場的立委和議員受到鄉親疼惜，「才有機會為大家做事」，因此他希望在場的好朋友們「支持好人才、才有好將來」，也稱林佳龍在交通部長任內解決問題的能力，不僅讓基隆「輕軌變捷運」，還增加十多年無法解決的汐東線，淡江大橋、淡北道路、關渡新橋也都在林佳龍擔任部長時大力推動、有所進展；蘇揆強調，「會做事不是只會爭功諉過、爭功諉過成不了事」，強調「事情禁得起時間的檢驗」。

林佳龍表示，自己在新北市勤走地方，大家都提到2位對新北市最有貢獻的人，「一位是蘇貞昌院長，一位是蔡英文總統」，蘇院長17年前擔任台北縣長任內打下許多基礎，包括今天宴會場地新北工商展覽中心在內，新板特區、二重疏洪道、淡水漁人碼頭、鶯歌陶瓷大街等等，都是蘇貞昌為新北帶來的發展，而2016年蔡英文總統上任後推動前瞻基礎建設，再次讓新北推動交通、停車場、捷運建設以及學校老舊校舍的整建。

林佳龍說，自己擔任交通部長任內，參與蘇貞昌內閣，大量解決過去2、30年無法解決的問題，包括林口、五股、北土城、汐止交流道、基隆輕軌變捷運外再加一條汐東捷運、淡江大橋動工、淡北道路興建、關渡新橋等，這都是民進黨執政時期的努力，但「新北17年沒有政黨輪替了」，希望年底可以「讓林佳龍當選、議會過半、18 歲公民權過關」。