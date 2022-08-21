為避免青少年在暑假期間，騎行改造排氣管的機車在深夜疾馳，影響周邊住戶的安寧以及道路安全，淡水警分局近期在淡水區新市鎮的聯外道路及台2線路段，結合新北市政府環保局進行聯合稽查，針對改裝噪音車輛及變更車體部分實施攔檢。

淡水警分局指出，自暑假7月1日至今，已攔查改裝未合格排氣管車輛通報環保局290件，並依道路交通管理處罰條例針對非法改裝車體舉發4件、危險駕駛舉發21件(含嚴重超速逾60公里以上)、無照駕駛舉發250件。

警方提醒，切勿無照騎乘機車以及不當改裝車輛、併排競駛及一前一後在道路上超速行車、蛇行、甩尾及逼車等危險行為，如有上述違規行徑，恐涉及刑法第185條《妨害公眾往來安全》罪嫌，警方除啟動快打機制實施攔截圍捕外，也會調閱沿線路口監視器，通知相關涉嫌人到案說明並依法究責。

淡水警分局表示，將持續會同環保與監理機關實施聯合稽查，強力取締違法改裝車輛，防制車禍及噪音污染；另外，交通部持續推動「四季交安專案」，自7月1日起進入第三季主題「安全駕駛」，不超速、不逼車、不無照，警方將持續交通執法，以維護市民安寧、安全的居住、交通環境。