桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶目前呈現三腳督的局面，另傳出民進黨前立委鄭寶清有意脫黨參選。媒體人吳子嘉驚人預測，民眾黨和鄭寶清合作參選桃園市長，會贏。

有網友21日在《董事長開講》網路直播節目中問到，民眾黨和鄭寶清一起合作的機會大嗎？如果合作應該會贏吧！吳子嘉認為，如果民眾黨和鄭寶清合作，會贏，當然雙方要合作，要有一個公平的機制，例如比民調，如果賴香伶贏了，鄭寶清就要當她的競選總幹事，因賴香伶沒有錢，鄭寶清家底豐厚，可以支援她。

吳子嘉接著分析，上一次桃園市長選戰的投票率為63％，桃園市長鄭文燦隨便選選，投票率全國最低，但這一次不可能，年輕人相對剝奪感那麼強烈，火一旦燒起來，桃園戰局翻轉，就能把政權拿下來。

吳子嘉覺得，民眾黨要有一個贏的論述出來，例如台北市長柯文哲選2024總統，主張白藍要合作，藍軍一定高興，若有贏的可能，會比較好募款，柯文哲只要馬上宣布這一件事情，很快就鹹魚翻身。