美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本月初率團旋風式訪台，躍升全球話題，儘管激起大陸軍機頻頻恫嚇，對我國周圍海空域持續軍演加強施壓，各國政要訪台意願似乎不構成威脅。英國《金融時報》報導，預計本週會有來自日、美兩國的訪問團抵達台灣，9、10月還會有更多。

根據《金融時報》(Financial Times)21日報導，由執政黨議員古谷敬司率領的日本訪問團將於明天(22)抵達台北；而週末又會迎來另一組美國國會的訪團，締造本月第3次該國官員來台紀錄。

一直以來，美、歐、日三國官員都會定期率團來訪，雖然北京政府公開表示反對，但直到裴洛西離台後才有些動作。報導指出，北京正逐步擴大軍演威脅與制裁行動，以回應裴洛西爭議性的決定，這也將考驗各國政府願意冒多大風險與陸對抗。

此外，去年(2021)台灣正式設置駐立陶宛台灣代表處，下個月12日，立陶宛駐台經貿辦事處也將完成設立，據悉將有一批立國代表團到來；緊接著10月，又有兩組分別來自加拿大、德國的議員訪團。外交部16日表示，累積至今已達19名國會議員來訪台。