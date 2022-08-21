NCC強推《數位中介服務法》草案，引發外界極大反彈，總統蔡英文臉書昨日湧入大量網友留言，紛紛開轟「現在不嗆妳，以後也沒機會嗆了」，到今（21）日仍持續不斷有網友留言砲轟「大家趁能嘴的時候快嘴」、「把耳朵塞住、眼睛閉上，立法把人民嘴巴關上，就以為世界都在歌頌妳！」「我是上次挺妳的817之一，如果這次再挺妳，那就真的是87了」！

對於衛福部疫苗採購保密封存30年，而NCC又要強推《數位中介服務法》箝制言論自由，引爆社會輿論反彈。學者施正鋒氣到摔筆，這已經是「類法西斯」、「類戒嚴」、「類威權」的國家。作家苦苓也再臉書寫道，民進黨如果膽敢用多數暴力強制通過《數位中介服務法》，他發誓這輩子就只和他們對著幹，直到把他們趕下台為止！

蔡英文臉書昨日有大量網友湧入留言「現在不嗆妳，以後也沒機會嗆了」，今日網友仍繼續在她臉書表示，「大家趁能嘴的時候快嘴」、「把耳朵塞住、眼睛閉上，立法把人民嘴巴關上，就以為世界都在歌頌妳！」「請問為何疫苗採購要封存30年？？」「妳忘記鄭先生為言論自由的犧牲，我們都沒忘記」、「新竹棒球場當空氣？」「柬埔寨、中介法看不見欸」、「還好意思提職棒？你們去開幕後球員受傷」、「公開疫苗採購資訊」、「還有臉提社宅」、「自己推的中介法翻車，竟然還想賴給在野黨」、「柬埔寨事件好像真的被總統遺棄了」。

還有人反諷，「總統的面子要給，一定支持到11/25」、「我是上次挺妳的817之一，如果這次再挺妳，那就真的是87了」、「請蔡總統協尋2013年支持言論自由的蔡英文」、「最近我都在講同一個笑話：言論自由」、「朕難容」、「限制言論自由就是愛台灣啦！」「疫苗採購和升等資料都封存30年喔！你們好棒喔好棒」！