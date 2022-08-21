「台中購物節 等你來秀」創意提案徵選決賽，21日於市民廣場熱鬧登場，10強優選者為爭奪首獎20萬台中購物金，今日均使出渾身解數，最終首獎得主由創作「台中購物節」主題曲的作者吳昱霆奪得，由台中市長盧秀燕和台中購物節代言人林美秀聯袂頒獎，將活動氣氛炒到最高點！

「幸福在台中、好事在台中、歡迎來台中！」盧市長說，今日聽到首獎創作主題曲，非常好聽、很有行銷力，可傳達購物節精神！盧市長問首獎得主吳昱霆20萬購物金用途，吳昱霆說將作為結婚基金。由於他女友也在場，盧市長當場請他求婚，現場氣氛嗨翻天，成功取得女友同意。

盧市長表示，去年台中購物節登錄消費總金額為全國第一、突破291億元，活動聲量同樣也傲視全國，今年的台中購物節當然好還要更好，所以市府團隊創新舉辦「台中購物節 等你來秀」創意提案徵選活動，邀請全國民眾為台中購物節秀出好點子，近500件提案展現國人豐沛的創作能量。

盧市長特別感謝評審團辛苦評選出前10強提案，10強優選者每人都可獲得10萬元台中購物金，今日決賽第1名可加碼獲得10萬元台中購物金，也就是首獎有20萬元台中購物金！

首獎得主吳昱霆表示，從小成長於台中，很喜歡台中，有著宜人的天氣、諸多建設、美食，更有許多購物的好地方，因此透過這次等你來秀的創意提案，替台中創作一首主題曲，填詞譜曲演唱都不假他人之手，旋律琅琅上口，歌詞更直白的寫入台中特色，希望透過傳唱，推廣台中購物節。

今年台中購物節代言人林美秀則說，她來自宜蘭羅東、住在台北，但很喜歡台中這個城市，喜歡台中的好買、好逛，因此經營的水餃店也選擇落腳台中。

經發局指出，「台中購物節 等你來秀」創意提案徵選的總獎金有110萬元台中購物金，活動為求謹慎及公信力，報名提案先前已透過海選程序，由來自行銷、管理、創新領域等大學校系專業學者細心討論。

此外，參賽年齡層也分布相當廣，年齡最長為69歲，最小為11歲，當中不乏有一家人組隊報名，由爸爸媽媽協助，將孩子的童言童語寫下來，感受到一家人腦力激盪、攜手拚創意的氣氛，相當溫馨！

經發局還表示，今日10強優選者透過精心準備的影音、圖文，盡情闡述對台中購物物節的創意理念及熱情，經過長達1個小時的決賽評選和評審討論後，冠軍終於出爐，現場民眾除共同見證冠軍的誕生，主辦單位也精心準備2022台中購物節活動首波紀念口罩，並發送幸運民眾台中特產珍珠奶茶兌換券，大家齊聚一堂，共度美好時光。

今日活動同步於台中購物節臉書粉絲專頁直播，現場首先由知名電音樂團原子邦妮帶來暖場音樂演出，並由台中市學童「健康秀跆拳」表演為活動熱力開場。