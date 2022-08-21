重慶連日高溫，村民進山洞避暑吃火鍋，「常年溫度只有16度」

大陸許多省份近期熱浪肆虐，尤其是一向被稱為「火爐」的重慶更是出現44℃的極端高溫，不過當地民眾卻有個令人意外的消暑方式：躲進山洞裡吃麻辣鍋。當地民眾對媒體表示，山洞裡常年只有10幾度，即便重慶巴南區高溫40℃，但洞口只有16℃，很多民眾在山洞內吃火鍋時還穿著棉襖。不過當地官方表示，為森林防火問題，禁止生火，暫不建議外地遊客到此避暑。

據《極目新聞》報導，近日有網友發佈視頻顯示，在重慶市巴南區豐盛鎮的乾洞，有20多位村民自帶桌凳、煤氣罐和火鍋材料，聚在一個山洞洞口吃火鍋，還有人穿著棉襖和珊瑚絨睡衣，不遠處的空地上，還支起來一頂帳篷。當時除了他們一起煮火鍋的一行人外，洞裡還有大概幾十人，加起來有上百人在避暑，洞內空間比較大。

視頻發佈者何先生受訪時指出，「這個洞是自然形成的，洞裡溫度常年維持在十多攝氏度，越往洞裡走溫度越低，每到夏天村民都會過來避暑。」他表示，以當天溫度40℃左右，洞口的溫度只有16℃。他們家離山洞較近，家裡人才決定搬著桌椅食材到山洞去煮火鍋。

當地村民黃先生表示，當地有好幾處這樣的山洞，其中乾洞洞口靠近公路交通方便，附近村民還把洞口的小路修葺了，所以來這裡避暑的人比較多。因洞裡較黑且溫度低，大家一般是白天過來在洞口平地上避暑，待久了還會覺得冷。此前黃先生與同伴曾帶著溫度計來，測得洞裡的最低溫才13攝氏度，因此也有村民穿著棉襖在洞裡休息。

豐盛鎮政府工作人員說，因森林防火壓力大，且在洞內留宿有風險，暫不推薦外地遊客前來避暑。拍攝視頻的何先生也說，這兩天接到政府的通知，不讓在乾洞煮火鍋了，每天還有工作人員巡邏。不過，去山洞裡納涼還是可以的。