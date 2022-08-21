中國能源局石油天然氣司等部門19日聯合發表報告，預計2022年中國天然氣進口量穩中有降，液化天然氣（LNG）進口量可能出現七年來首度衰退。市場分析，LNG進口量衰退主要受到天然氣消費年增率下降、進口LNG價格大漲影響。

界面新聞報導，中國天然氣進口分為管道氣、LNG兩種，管道氣價格一般是20年至30年的長協價格，LNG價格則分為長協與現貨價格。

中國天然氣發展報告（簡稱報告）顯示，2022年上半年，中國天然氣進口量年減8.9％至741億立方公尺。其中，管道氣進口量年增10％至312億立方公尺，LNG進口量則年減19％至428億立方公尺。

報告指出，受到歐洲高氣價驅動，2021年亞洲到歐洲的LNG跨區套利貿易大增，亞洲與歐洲現貨價格聯動明顯增強，2021年均呈現前低後高走勢。2021年亞洲LNG現貨報價最高達到每百萬英熱單位46.45美元，全年到岸均價為每百萬英熱單位14.5美元，年增279％。

外媒報導，7月下旬，正值海外買家搶購LNG之際，最大進口國—中國的LNG進口商認為，清零防疫政策會繼續抑制市場需求，因此一反常態，沒有為冬季增加採購。對此，天然氣貿易公司Trident LNG全球交易和諮詢主管Toby Copson分析，顯示中國沒有供應端的壓力，可以透過天然氣管道獲得天然氣，以及境內煤炭生產暫時因應需求。

貿易商坦言，中國LNG進口商這種押注有些冒險，如果冬季天氣變得異常寒冷，或是中國經濟反彈，恐讓處境艱難的全球天然氣市場雪上加霜。