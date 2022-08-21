金門第四十六屆金湖盃籃球邀請賽經過10天的鏖戰後落幕，女子組由山外里封后。（讀者陳向鑫提供）

今晚壓軸好戲男子組冠、亞軍大戰，金門農工一度落後20多分，但將士用命在最後一刻壓哨追平比數，延長賽再以100：99，一分之差氣走一路領先的烈嶼隊。（讀者陳向鑫提供）

今晚壓軸好戲男子組冠、亞軍大戰，金門農工一度落後20多分，但將士用命在最後一刻壓哨追平比數，延長賽再以100：99，一分之差氣走一路領先的烈嶼隊。（讀者陳向鑫提供）

金門第四十六屆金湖盃籃球邀請賽經過10天的鏖戰後落幕，大家相約明年再見。（讀者陳向鑫提供）

金門第四十六屆金湖盃籃球邀請賽經過10天的鏖戰後落幕，男子組由金門農工甲演出逆轉勝勇奪冠軍寶座，女子組則由山外里封后，精采賽事告一段落，大家相約明年再見。

今晚壓軸好戲男子組冠、亞軍大戰，金門農工一度落後20多分，但將士用命在最後一刻壓哨追平比數，延長賽再以100：99，一分之差氣走一路領先的烈嶼隊，全程高潮迭起，讓全場近千位觀眾看得如痴如醉。

各組獲獎隊伍如下：男子組：冠軍金門農工甲、亞軍烈嶼真幸福、季軍料羅里、殿軍瓊林里-達盛，各獲頒獎盃及獎金。

女子組：冠軍山外里、亞軍溪湖里好日子咖啡、季軍新市里金門農工、殿軍聯承建設。各獲頒獎盃及獎金。

男子優勝隊伍：金門農工乙、新湖里、正義社區、金門高中、永記外勞、金合利鋼刀、初原麵廠、昇力軍、胖虎、擎天。各獲獎狀各乙幀。女子優勝隊伍：新天地海產店、鳳梨派對、百家姓。各獲獎狀各乙幀。

男子組優秀球員：金門農工甲-黃鉑融、翁紹真、張弘彥。烈嶼真幸福-洪維航、賴奕中、蔡松益。料羅里-陳宥維、許政佑。瓊林里達盛-吳柏諭、藍亦暉。女子組優秀球員：山外里-李郡歡、邱詠鈴、游沁樺。新市里金門農工-黃羽婷。溪湖里好日子咖啡-陳俞璇。精神總錦標：昇力軍獲獎盃一座。最佳教練獎：洪維航教練，獲獎盃一座。

金湖鎮第46屆金湖盃暨2022老馬盃成績如下：老馬組冠軍-金門老馬、亞軍-中華小馬。中馬組冠軍-全鎰營造工程有限公司、亞軍-金門中馬。優勝-榮光。青馬組冠軍-民權當鋪、亞軍-亞緹知識科技有限公司。優勝-屏東市籃委會。

金湖鎮長陳文顧特別頒發感謝狀給昇恆昌，感謝在籃賽期間提供協助及熱心公益和參與金湖鎮一年一度金湖盃的籃球賽盛事。