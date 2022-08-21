國家通訊傳播委員會(NCC)推《數位中介服務法》草案，幾乎讓社會各界一致反對並撻伐。臉書粉專「政客爽」打臉為《中介法》護航的綠委林靜儀，指她拿國民黨曾提案的《性私密影像防護法》來類比，根本指鹿為馬。

對於民進黨立委林靜儀護航《數位中介服務法》，政客爽今(21日)發圖吐嘈：「林靜儀：是國民黨先提案要求管制網路的！」他打臉「國民黨提案的是性私密影像防護法」、「蔡政府強推的是數位中介法，專門管控網路言論自由，不當言論由政府定義」。

政客爽解說：「林靜儀都當到立委了，拿《性私密影像防護法》來類比網路東廠的《數位中介法》，是不是中文不好？還是故意指鹿為馬？《性私密影像防護法》顧名思義就是保障個人隱私的問題，防止性犯罪跟恐怖情人。《數位中介法》是由政府來設定何為不當言論，然後要求平台做言論審查，大搞文字獄。」

網友也怒了：「現在選立委，各當官的，是不是都要先學會不要臉，會說謊，扯下線，抹黑，壓榨老百姓？」、「爛黨就是要下架，整天只會騙台灣人，騙不過就封存起來」、「民進黨終究露出本來面目！民主外衣極權本質」、「胡作非為的立法！換黨執政就會自食惡果」、「如果通過，比戒嚴還要戒嚴」、「如果被下架執政是不是又說這個惡法要抗議」、「不當言論除了那種很明顯可以判斷的，不然政府不應該有權力去片面認定」。