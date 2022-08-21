主祀萬教帝君的三重力行聖賢宮結合力行聖賢功德會、三重雲林同鄉會及三重雲林同鄉會社會福利委員會響應「新北市好日子愛心大平台」，昨(20)日傍晚在新北市三重區力行聖賢宮聯合捐贈8160公斤的平安米，由社會局長張錦麗、三重區長陳奇正及里長們代表受贈，後續將發放給新北市的弱勢家庭。

本次普渡的8160公斤平安米分別提供給社會局及區公所各3000公斤，並透過三重維德里及幸福里里長發放780公斤，另外也提供1500公斤白米及200桶沙拉油發送給現場參與的民眾，希望透過捐贈普渡物資，照顧有需要的弱勢民眾。

三重力行聖賢宮主委李志能表示，力行聖賢宮為三重地區的在地宮廟，長年積極投入公益活動，更成立聖賢功德會深入關懷弱勢，2016年起至2020年結合力行聖賢功德會、三重雲林同鄉會長期捐贈白米予新北市政府社會局，今年三重雲林同鄉會社會福利委員會也加入捐贈行列，累計捐贈新北市的白米共計2萬9160公斤。

張錦麗表示，新北市好日子愛心大平台自2019年6月17日開辦至今，獲得各地宮廟熱烈響應，普渡期間除了社會大眾捐贈的白米外，還有各式各樣罐頭、麵條、泡麵等食品，每年的中元節不僅普渡幽冥，透過信眾的捐贈，更補充了弱勢家庭的生活所需，讓他們在疫情期間感受溫暖與平安。

新北市好日子愛心大平台自2019年6月正式啟動，獲得社會各界團體、宮廟、企業及善心人士響應，截至2022年6月共獲物資及捐款總市值高達38億795萬1961元，受益人次達3472萬9684人次，也期待透過此次捐贈能夠，吸納更多社會愛的力量，讓弱勢家庭更能感受到社會的愛心與關懷，期盼社會各界一同參與及投入「新北市好日子愛心大平台」。