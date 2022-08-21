高雄市立社會教育館第9屆「親子飆戲劇工作坊」21日結業公演，79名素人親子學員歷經10天充實的戲劇課程洗禮，登上演藝廳專業劇場舞台，親子同台尬戲飆演技，5齣寓意深遠的創意好戲有笑有淚，感動500位觀眾，落幕掌聲久久難以平息。

「親子飆戲劇工作坊」由社教館與家庭教育中心、豆子劇團攜手打造，今年除了「兒童戲劇坊」3班外，還有由學校推薦的中國、印尼、日本等不同國籍的新二代和阿美、排灣、魯凱族等原民學童組成的「耀星班戲劇坊」全日專班，以及跨越不同世代的「親子戲劇坊」假日班，將多元文化融入戲劇課程中，親子共同啟發想像力、創造力，訓練口語表達與團隊合作，讓3C世代的孩子，體會人與人之間最美好的互動關係。課程也透過音樂、美術、文學、舞蹈等綜合戲劇課程，啟發孩子五感感官。

社教館為學員們打造戲劇夢工廠，以專業燈光、劇場設計讓學員正式粉墨登場，演出5齣富含寓意及多元族群特色的戲碼，有放下成見，重拾愛與和平的「獵狗雨果和野兔哈利」；父母透過愛與信任，開啟家中小霸王的潛能「好大膽的小鴨子」；破除刻板性別議題的故事「龍阿蠻」；倡導尊重生命、愛惜生命的「精采過一生」；講述多元文化、移工與族群融合議題的「艾瑪媽媽」。

豆子劇團帶領學員們共同創作出5齣富含親職教育意義的戲碼，讓超過千人的觀眾一起感受藝文劇場的創意無限；學員們利用角色扮演與故事述說，激發「戲」胞潛能及興趣，跟著劇中角色一同成長，促進多元知能的發展，增加團隊合作機會與解決問題能力，增進成就感與自我肯定價值。

「耀星班」老師胡純萍說，學員間分享彼此互動感受、道具與演員微妙的關係，拉近了來自不同家庭的相異，也拉近了故事的情感投射，朝著彼此共同目標前進。「兒童戲劇坊B班」的老師洪君瑋今年遇到了2位參加了3屆的孩子，感情很好，表達、肢體都很大方且自在，面對團隊合作，也很努力且容易與人溝通合作，這就是戲劇教育的迷人之處。

親子戲劇坊學員邱泓翔第六次參加戲劇營，他想累積不同的表演經驗，當演員是他的夢想。親子班學員張芯瑀特別感謝導演留給他們很多即興發揮的空間，讓他們充分探索自我。

昨日活動該館為推廣社會教育，平衡城鄉社區資源，另安排一場「偏鄉親子藝文培力~親職成長＆劇場同歡」活動，特別邀請梓官區蚵寮國小、梓官國小80位親子及師生到館同歡，上午參加「吉祥虎毛根筆」活動，下午觀賞「親子飆戲劇工作坊」兒童舞台劇演出，社教館結合既有藝文資源，讓偏鄉家庭有機會走進專業劇場並擴展學童視野，享受一趟充實又知性的都會美學體驗行。

社教館表示，該館每年積極與家庭教育中心共同策劃戲劇營爭取教育部經費，為親子們打造戲劇夢工廠，用藝術FUN暑假，透過戲劇訴說親職教育、傳輸家庭教育知能，讓市民在觀賞同時也將家庭教育的種子深耕至心裡，並從中體會親子溝通技巧及父母管教態度與方式，締造美好且互相尊重的家庭生活，建立祥和社會。