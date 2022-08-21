1名網友日前在中橫公路天祥遊憩區內的超商，準備端泡好的泡麵步出超商時，突然遭門口1隻猴子襲擊搶食，泡麵當場被打翻，熱水直接燙傷他的腿，造成2顆大水泡，他事後發文說「猴子為了搶一碗熱騰騰的泡麵，可以跟你把命拚！牠身手俐落得很，我的腿淒慘得很。」
該網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他日前在中橫天祥遊憩區，中橫故事館裡的超商準備泡泡麵，正當他端著加入熱水的泡麵走出超商時，突然遭到1隻猴子向前搶食，當場把泡麵弄翻，熱水擇淋到他的身上，他的腿則被燙出2個大水泡，事後發文說「猴子為了搶一碗熱騰騰的泡麵，可以跟你把命拚！牠身手俐落得很，我的腿淒慘得很。」
該網友說他不知道什麼時候被猴子盯上的，當時他只是全心全意想端好手中燙手的泡麵，沒想到就遭猴子出其不意的動手行搶，「我一點兒心理準備都沒有，所以才會被燙得這麽慘（嚇死了也痛個半死了！）」
其他網友留言「下次帶朝天椒塞在香蕉裡面讓牠們搶」、「天啊看起來好痛，早日康復」、「就整碗給潑猴就好啦」、「上次去溪頭有個人在拍照，拍到一半手中的三明治就被猴子搶了」、「高雄壽山動物園那邊的猴子也是很霸道！看到塑膠袋和提袋的，絕對是虎視眈眈的跟隨」、「天祥那裡的7-11吧！猴子很多，之前跟家人去花蓮玩時，也碰過猴子準備要去搶遊客的食物」。
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