余天、李亞萍的二女兒余苑綺（余泳澐）8年前傳出罹患癌症，今（21）傳出病逝，享年39歲，其實余苑綺抗癌之路走來相當艱辛，她復發過3次，前後做過70多次化療，形容化療的後遺症將手放到水裡都像要裂開來，大姐余筱萍在晚間發文悼念。

余筱萍在facebook個人帳號發文：「我最善良可愛的妹妹，不知道現在妳最愛的丫丫跟宜有沒有在你身邊，感謝妳忍受我這個任性姐姐三十九年，我會幫妳照顧好樂樂跟弟弟，愛妳！」余筱萍放出姊妹倆合照，照片中余苑綺狀態很不錯，氣色看起來很好，余筱萍親密地靠在余苑綺身上，兩人對著鏡頭嘟嘴甜笑，可以看出姊妹倆的好感情。

今年7月時余筱萍曬出帶著余苑綺一雙兒女的照片，余苑綺女兒樂樂在余筱萍懷中，模樣很是開心，4月時余筱萍一同歡慶余苑綺生日，當時發出慶生照許願「妹妹生日快樂，身體健康」，沒想到才過了4個月余苑綺就不幸病逝。

余苑綺今（21日）不敵病魔癌逝，享年39歲。余天、余祥銓下午5點多受訪證實噩耗，余天哭喊：「她剛走，早上來還好好的。」一旁的余祥銓忍不住落淚，余天說，「我其實有幫她爭取到美國最新的抗癌藥，她對抗總共八年，真的很痛苦，我可憐的孩子」。

余苑綺抗癌經70次化療，本月18日突然惡化，大多時間陷入昏睡，據悉家屬簽下同意書，若病危就不再搶救，余天昨日帶余苑綺女兒樂樂來探望余苑琦，如今面對媒體宣布消息，眼眶不禁泛淚，令人感到鼻酸。