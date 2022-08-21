國家通訊傳播委員會（NCC）18日舉行「數位中介服務法草案」說明會，與會學者專家對侵犯言論自由表達相當多的質疑。而有民眾認為這法條寫得太難懂了，需要白話解釋。網友用8個字解讀，「借刀殺人、殺人誅心」。

國家通訊傳播委員會（NCC）公告「數位中介服務法草案」，引爆社會輿論怒火。趙少康直言，把言論自由破壞殆盡，這種「數位一言堂絕對是史上最惡法」。

作家苦苓也說，民進黨如果膽敢用多數暴力強制通過《數位中介服務法》，他發誓這輩子就只和他們對著幹，直到把他們趕下台為止！

另外，律師呂秋遠也認為，言論自由如果要限制，必須要符合相當嚴格的要件，而「數位中介服務法」就是一套「有可能違憲」的法律。

有民眾認為「數位中介服務法」的條文寫得太難懂了，需要白話解釋。因此有網友用8個字解讀，就是「借刀殺人，殺人誅心！」

這位網友解釋，行政機關祭出高額罰款，控制網路平台生存，網路平台為了避免因為被罰而倒閉，只好刪除下架有違法疑慮的言論，表面上變成是網路平台限制人民的言論自由，這就是「借刀殺人」。

網友強調，久而久之，網路平台只剩下政府認可或發布的言論，人民也不會再想發表可能被認為有疑慮而會被刪除的言論，這就是「誅心」！