希臘受歐盟長達12年的財政監督終於在20日結束，也讓該國日後在進行經濟決策能有更大自由。希臘十多年前因爆發債務危機，迫使該國在2010年尋求紓困，但在同時也必須接受歐盟、國際貨幣基金與歐洲央行等三巨頭的財政監督。

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