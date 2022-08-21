希臘結束12年歐盟財政監管 迎向新未來 23:132022/08/21 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 希臘受歐盟長達12年的財政監督終於在20日結束，也讓該國日後在進行經濟決策能有更大自由。希臘十多年前因爆發債務危機，迫使該國在2010年尋求紓困，但在同時也必須接受歐盟、國際貨幣基金與歐洲央行等三巨頭的財政監督。 愛沙尼亞開歐盟第一槍 禁俄國一般民眾入境 《財政》CRS申報帳戶 流量金額增7成 脫歐後 英國電商環境大不同 #希臘 #歐盟 #財政 #監督 #該國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 城博會拆分預算挨轟 柯：依法迴避監督 04:102022/08/18 地方新聞 夫稅妻償挨批不公 財政部擬調整 04:102022/08/21 財經焦點 學者分析 中介法恐影響數位經濟發展 04:102022/08/19 政治要聞 《財政》還債有成效 財長：全民努力而來 11:302022/08/17 財經 四年還債3700億元 財長：全民共同努力而來 15:342022/08/17 財經 這國稅務人員全是高學歷 台灣女性比率最高 17:402022/08/18 財經 彰銀案落幕 財長鬆口想退了 04:102022/08/17 財經要聞 財長蘇建榮「想退了」 阮清華被點名接棒 04:102022/08/17 政治要聞 《財政》疫情尚未平息 財部續降酒精關稅半年 17:022022/08/19 財經 強推數位中介服務法 業者：網路言論自由恐造成傷害 13:492022/08/18 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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