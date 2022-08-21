「劍橋公爵夫婦」威廉王子與凱特王妃今年宣布搬離倫敦肯辛頓宮（Kensington Palace），以便就近照顧住在溫莎城堡的女王。9月即將迎來新學期，也就是說，3位王室萌娃轉學來到新環境，據悉夫妻倆決定送他們至「頂尖私校之一」的蘭布克學校（Lambrook School）。

綜合《劍橋新聞》(Cambridge News)、《太陽報》（The Sun）報導，蘭布克學校屢獲英國TES私校獎項，這是一項被該國媒體評選最具權威的教育機構殊榮。提供豐富又多元的學習項目是該校引以為傲的特色，尤其是貴族運動「馬球」(Polo)。據學校官網指出，「鼓勵孩子們發展興趣以及探索熱衷的事物。表訂每個禮拜一下午是所謂的『充實午後』，他們可以嘗試各種活動，像是馬球…」這也是威廉、凱特夫婦選擇的主要原因。

Lovely to see our young golfers enjoying taking part in our Golf Summer Medal event this weekend. #prepschool #golf #sport pic.twitter.com/139G0ataH6 — Lambrook School (@LambrookSchool) June 13, 2022

Throwing themselves into the Winton Cup Humanities Competition, Year 6 pupils explored the theme of Climate Ambition and came an impressive second place! Thankyou to @stowemail for an informative day #prepschool pic.twitter.com/HlyM6b5BJy — Lambrook School (@LambrookSchool) May 17, 2022

此外，該預備學校招收孩童年齡限制為3至13歲男孩、女孩，校內各項設施完善，包括游泳池、板球場、高爾夫球場等，藉由各式靜、動態課外活動，充分培養孩子們在創造力、自信、智慧和個性的表現，這也是為什麼升學率始終無人能及。《每日快報》(Daily Express)估算，光是一個人一年學費恐怕要價25,000英鎊(約89萬台幣)。

喬治王子（Prince George）與夏綠蒂公主（Princess Charlotte）過去幾年就讀倫敦湯瑪士巴特西學校(Thomas's Battersea)；最小的路易王子（Prince Louis）則在南肯辛頓的幼稚園學習。

早前《泰晤士報》指出，威廉、凱特一家五口宣布將離開生活9年的倫敦西部肯辛頓宮（Kensington Palace），考量高齡96歲女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）行動不便問題頻復發，夫妻倆才會決定搬到溫莎城堡附近一座豪邸「阿德萊德小屋」（Adelaide Cottage），以防措手不及的狀況。