天氣高溫炎熱，許多人都會想要吃個冰品消暑一下。一名網友分享，自己在阿嬤家看到一小桶哈根達斯冰淇淋，興奮得想要享受好吃軟綿的冰品去除暑氣，沒想到打開一看才發現裡面只是一碗清冰，讓他大失所望，不過許多網友看了卻是紛紛笑翻。

一名網友分享他在阿嬤家看到的哈根達斯清冰口味。（翻攝自爆廢公社臉書）

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他在阿嬤家的冰箱驚見哈根達斯，口味還是相當熱門的淇淋巧酥，原本還想大快朵頤一番，不料打開蓋子才發現，裡頭卻是晶瑩剔透、純淨無味的清冰一碗。

對此，許多網友紛紛回應「你再買個真的冰回去，換阿嬤驚喜」、「高級清冰，快吃」、「阿嬤早就猜到你沒經過她的同意就想偷吃她的哈根達斯了」、「原來哈根達斯也有在賣清冰」、「被阿嬤抓到了齁」、「被阿嬤吃光了哈哈哈，阿嬤很環保」、「果然阿嬤都是勤儉的」、「至少不是在家想吃哈根達斯，打開驚見阿嬤冰在冰箱」、「阿嬤：驚不驚喜～意不意外」。

另外也有網友分享類似經歷，「我阿嬤拿杜老爺的香草冰淇淋盒子裝豬油放在冷凍，結果…」，意外透露許多阿嬤都會「物盡其用」，把吃完冰的盒子拿來當成其他物品的容器。