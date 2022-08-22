美國白宮今天表示，第一夫人吉兒（Jill Biden）已經兩次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢都呈現陰性，今天將可以解除隔離。

法新社報導，71歲的吉兒16日確診，距離夫婿美國總統拜登（Joe Biden）二度確診近2週。

吉兒已接種兩劑疫苗，並注射兩劑加強劑，確診後症狀溫和。醫師開給她一個療程的口服抗病毒藥物Paxlovid。

第一夫人發言人亞歷山大（Elizabeth Alexander）在聲明中表示：「經過隔離5天並接受連續兩次的COVID-19檢測陰性，第一夫人今天稍晚將離開南卡羅萊納州，前往德拉瓦州。」

吉兒是在南卡一處私人寓所度假期間，檢測出陽性。

今年11月將滿80歲的拜登最近才從第二次確診中康復。

拜登7月21日首次篩檢陽性確診，在白宮隔離，持續執行職務。後來拜登連續4天檢測陰性後，7月30日又檢測出陽性，二度進入居家隔離，之後解除隔離，並在8月7日完全康復。