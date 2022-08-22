台北市長選戰，國民黨立委蔣萬安、民進黨陳時中、民眾黨支持的黃珊珊三強競逐。媒體人吳子嘉認為，黃珊珊有當選的機會，黃珊珊可主打年輕人的相對剝奪感，年輕人一站出來，黃珊珊就會贏。

吳子嘉21日在《董事長開講》網路直播節目中認為，黃珊珊問題跟台北市長柯文哲一模一樣，黃珊珊也是沒錢，有錢早就宣布參選，為什麼選擇最後一天。28日以後的車子駕駛、油錢、便當錢，要自己支付，28日以前是公家支付，所以一直不敢有選舉動作，而是利用公家資源來做選舉動作，這表示她的阮囊羞澀，沒有錢才搞成這種狀況。

吳子嘉預測認為，黃珊珊有當選的機會，在「三腳督」中，黃珊珊雖是最弱勢的，是第三名。但黃珊珊應可靠民眾黨年輕票的基本盤當選，民眾黨是最有資格打相對剝奪感，比如打民進黨前桃園市長參選人林智堅、柬埔寨詐騙事件，黃珊珊可藉著幫年輕人出頭天，創造公平社會的一個機會，汽油桶已經在那裡了，只缺一根番仔火點燃。

吳子嘉覺得，黃珊珊只要主打年輕人的相對剝奪感，辦個10場見面會，也許就有機會贏，一場2000人，10場台北市就翻盤了。年輕人只要一站出來，黃珊珊就贏了，這就是關鍵點，因為這次選舉，民進黨拿不到年輕票、蔣萬安也拿不到年輕票，從來沒有過這種機會，這是第一次。