21日晚間有5名國人泰國返台。警方表示，這5名年輕人因家長希望他們立刻回到台灣，便與不法集團談判，最後這五位年輕人的家長決定付出贖金讓孩子回到台灣。（陳麒全攝）

21日晚間有5名國人泰國返台。警方表示，這5名年輕人因家長希望他們立刻回到台灣，便與不法集團談判，最後這五位年輕人的家長決定付出贖金讓孩子回到台灣。（陳麒全攝）

國人遭人口販運至柬埔寨從事詐騙案，警方除持續掃蕩國內人口販子，在海外受困國人救援方面，外交部、僑委會、內政部警政署、移民署組成聯合專案小組，結合國內外公、私部門就掌握資訊結合駐外館處全力開展，近日已有多件成功救援返國個案，21日晚間再下一城，成功從柬埔寨救出5人返國。

警方指出，21日晚間的5人，係由立委伍麗華在民間資源協助下，5位民眾在我警察聯絡官於金邊協助辦理手續後搭飛機轉往曼谷，由駐泰國代表處移民祕書與泰國機場觀光警察局協助完成在泰行政程序，於8小時內順利搭機返台，由屏東縣警局、航警局及刑事局國際科於國內接機後，依正常程序完成人別確認及人口販運被害人鑑別工作，依鑑別情形通報各地社政機關，社政體系照護，並由屏東縣警局接續偵查究辦。

警方表示，經政府及公私部門通力合作下，截至21日，受困國人已救援協助返國有72人。偵破人口販運案共有25件，逮捕75人，31人裁定羈押。警政署航警局執行攔查勸阻勤務，自7月迄今也成功勸阻29人出境。

警政署強調，每位受害之國人，政府都會全力救援，也感謝每一位為反人口販運努力的人。警政署也再次呼籲民眾透過網路求職或網友邀約前往高風險地區，應該更加小心謹慎，避免落入人口販運被害境遇，發生被害風險。