國家通訊傳播委員會（NCC）擬修訂《數位中介服務法》草案，將納管Dcard、YouTube、臉書等平台，引發輿論反彈，行政院長蘇貞昌定調先踩剎車。前民進黨立委郭正亮透露，《數位中介服務法》本來要送立法院，沒想到大家反應這麼激烈，激烈到年底選情撐不住，讓民進黨嚇到了！

郭正亮21日在政論節目《 TVBS戰情室》中表示，《數位中介服務法》根本是違憲，憲法是保障言論自由。他甚至直言，不相信沒有送行政院法務審查，因未經過法務審查，是不會送公聽會，不要在那兒瞎掰，說還沒送立法院，不是正式的，還在收集民意。這麼重大法律，一定經過法務提供意見，表示NCC跟行政院法務是沒有意見的，只是接下來看大家的反應如何，沒想到反應這麼激烈，激烈到年底選情撐不住。

郭正亮接著透露，《數位中介服務法》本來是要送立法院，就是要過了，並用最快的方式，搞不好11月26日的前一個月就會過了，再由總統府立刻頒布，搞不好今年就可實施。但現在民進黨嚇到了，他他們怎會跟基層脫節成這個樣子。

郭正亮指出，林智堅論文抄襲案，幾乎大家都認為是抄襲，這是常識，但總統蔡英文怎麼對《數位中介服務法》沒感覺，這件事的嚴重程度應超過林智堅論文門，因為林智堅只是個案，而這個是民進黨創黨的基本精神，蔡英文在2013年就曾表示「電信法第9條修正草案，民進黨全黨反對」，講得這麼激烈，這就是言論自由，也是民進黨的基本精神，竟然用修法的方式把它弄掉，如此一來，台灣的價值何在。