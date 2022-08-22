去年，基因工程公司「巨大生物科學公司」(Colossal Biosciences)宣布，將要復活冰河時期的代表物種-長毛猛獁象(Mammuthus)，現在該團隊再提出第二個復活生物，澳洲特有的袋狼(Tasmanian wolf)。該公司宣稱，可以在大約十年內使這種生物復活。

袋狼，是一種曾經生活在新幾內亞島、澳洲與塔斯馬尼亞島的食肉有袋動物，由於身上有著斑紋，又稱塔斯馬尼亞虎。它臉型較長，所以有點像狼，但是屬於有袋目動物，因此血緣上與狼、狗都相距甚遠。曾經在澳洲大陸很常見，然而在人類來到澳洲，並且將野狗帶來以後，生存的競爭導致數量急劇下降。在塔斯馬尼亞島上，少數種群存活到 20 世紀，然而歐洲定居者又對其大量補殺，最後一隻存活的袋狼，於1936年在動物園死亡。

TIGRR 實驗室負責人帕斯克，手上拿著保存在酒精裡的袋狼胎兒，以及「班傑明」的剝裝標本。(圖/TIGRR )

這是人類無視自然，導致生物滅絕的經典例子，然而墨爾本大學的袋狼綜合遺傳恢復研究 (TIGRR) 實驗室，一直在研究這種生物和相關物種的基因組，希望能夠將重新創造袋狼。

TIGRR 實驗室負責人安德魯‧帕斯克( Andrew Pask)教授說：「我們人類將這種動物從地球上徹底抹去，這是個罪行；如果我們開發出能夠將它帶回來的技術，我覺得我們就有責任把它帶回來。即使付出了巨大的代價。」

實驗室獲得了巨大生物科學公司的支持，雙方建立合作夥伴關係，巨大生物科學公司是由企業家班‧萊姆(Ben Lamm)和哈佛遺傳學家喬治‧切爾奇(George Church)共同成立的美國遺傳學公司。

該公司去年獲得1500萬美元的種子資金，第1個計畫是復活長毛猛獁象，而袋狼是該團隊的第2個目標物種。TIGRR 實驗室已經對袋狼基因組進行了測序，目前正在調查其最親近的在世親屬，以基因編輯的方式，修改成更像袋狼的基因組，先培養出過渡型混血物種，之後經過幾代的修改就能成為純粹的袋狼。

帕斯克說：「每個人都問的問題是：我們要多久才能看到活的袋狼？我相信在 10 年內可以完成。」

當然，這項研究引發了許多倫理和社會問題，最著名的就是電影《侏羅紀公園》(Jurassic Park)的伊恩•馬科姆(Dr. Ian Malcolm)雄辯地總結了這些問題：「你們的科學家只專注於是否能做到，而沒有停下來思考，該不該這樣做！」這個結論很具體的呈現了科學家的思維，不過看起來，這些科學家已經想過類似的問題，無論如何，他們都會嘗試。