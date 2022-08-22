炎夏高溫易使人沒胃口，常常有一餐沒一餐的亂吃，或是喝手搖冷飲來消暑甚至取代正餐，日復一日不良的飲食習慣累積，導致營養以及水分都攝取不均衡。我們在夏季胃口不佳的時候該怎麼吃，才能吃得健康並維持體力與活力呢？吳兆芝營養師建議，其實只要留意以下三點，便能夠有元氣地度過炎夏喔。

炎夏飲食三撇步：吃得規律

規律飲食習慣能幫助體態維持及血糖穩定，因此就算沒甚麼胃口，還是要讓自己養成定時進食的習慣，建議第一餐可在起床後的1~2小時內，第二、第三餐各間隔4~6小時，睡前4小時不再進食。三餐份量盡量遵守早餐吃得好、午餐吃得飽、晚餐吃得少的原則。另外，千萬不可因為太熱吃不下，就以冷飲來代替正餐喔！雖然飲料（如珍珠奶茶）能提供一餐所需的熱量，但卻無法提供我們身體所需的營養素。

吳兆芝營養師建議，炎炎夏日可選擇清爽、清淡、非重口味或水分比較多的食材為主，像是富含大量水分與維生素C的小黃瓜及大番茄都是不錯的選擇，若是自己在家準備生菜沙拉，可以搭配和風醬、水果醋等適合夏日開胃、提升食慾的醬料。

規律飲食習慣能幫助體態維持及血糖穩定，因此就算沒甚麼胃口，還是要讓自己養成定時進食的習慣。（圖/品牌提供）

炎夏飲食三撇步：喝得足夠

天氣熱易流汗，水分相對也流失得快，所以要隨時記得補充水分，來維持身體正常新陳代謝功能，避免影響食慾。不過喝水要喝的正確，維持少量多次原則，才能讓身體不因長時間未補充水分而缺水。另外為避免影響胃口，建議不要在飯前大量的飲水或是湯品，可在飯前的一小時以及吃飯時補充一點水分，以促進食慾。

吳兆芝營養師提醒，上班族幾乎整天都待在冷氣房中，很少有流汗的機會，但即便沒流汗，也是要補足夠的水分，以免身體進入脫水狀態。有些人不喜歡喝白開水，覺得食之無味，常以茶與咖啡來取代水分補充，反而使缺水情況更嚴重，建議可切些富含維生素Ｃ的檸檬片，加至水中增添風味。

天氣熱易流汗，水分相對也流失得快，所以要隨時記得補充水分，來維持身體正常新陳代謝功能，避免影響食慾。（圖/品牌提供）

炎夏飲食三撇步：營養補給

維生素Ｂ群能幫助我們將吃進身體的食物轉換為所需的能量，缺乏維生素Ｂ群容易導致我們食慾不振、煩躁，建議可從早餐開始，多多補充穀類、乳製品、綠色蔬菜、雞肉等食材。但現代人多為外食族，對許多人而言最方便的選擇就是在便利商店解決，吳兆芝營養師表示，現在的便利商店相當多元化，有許多營養的早餐品項可選擇。像是鮮奶、豆漿、燕麥、生菜沙拉、核桃吐司、即食雞胸肉等，都是不錯的選擇。

另外，多補充乳酸菌，也能有效率的幫助我們調節生理機能、回復活力。而對人體有益處的菌種有許多，功效特性也不盡相同，但由於台灣多數的時間氣候較偏高溫潮溼，容易破壞菌的活性；因此吳兆芝營養師建議，可選擇補充專利的L-137植物乳酸菌。不同於一般的乳酸菌需要低溫保存才能維持活性，L-137植物乳酸菌有獨家「熱去活」的技術處理，可保留乳酸菌的有效優勢因子不受高溫、胃酸、時間的影響，維持乳酸菌功能！

多補充乳酸菌能有效幫助我們調節生理機能、回復活力，可選擇補充專利的L-137植物乳酸菌。（圖/品牌提供）

目前市面上L-137乳酸菌產品種類有膠囊以及具等滲透壓特性的補給飲料，等滲透壓補給飲在便利商店或量販店就能輕鬆購入，日常即可補充人體所需的元素，且喝起來清爽不甜膩，相當適合夏日做為補水的選擇，隨時補水補好菌，讓你健康有活力。雖然炎夏讓人覺得懶洋洋，但只要在日常生活中盡量維持以上生活習慣，就能幫助健康維持，過一個有品質的健康夏日生活。

營養師吳兆芝（圖/品牌提供）

吳兆芝 營養師

現職：

吉恩互動有限公司執行長

社團法人臺灣大米一山健康促進協會-營養顧問

立穎居家照護護理所-營養顧問