記得我的第一班卡內基訓練課程，是在一九八七年十二月十六日開始的。你看，至今還能清楚記得這個日子，一定有非常深刻的印象，才會永遠難忘。當時有三十五人參加。雖然我的心情有點緊張，但別無選擇，必須按照卡內基訓練的模式來教。那就是：講師少說教，只激勵同學的正向意願，用卡內基訓練的特殊方法肯定學員。

結果呢？參加的同學們不但能接受，而且有效、有趣，甚至第二、三班立即都報名額滿了（每班約四十人）。接著這幾班的同學都是由正在受訓中的第一班同學口碑相傳而來；因為每一期要上課十四個星期，每星期一次（通常是在晚上）。

為什麼會有這種現象呢？

講師上課不講課，學員怎麼學？

教了三十多年後，我好像悟出了一些心得。

我們都聽說過這句話：「江山易改，本性難移。」甚至有人說，人是不會改變的，除非他自己要變。

這樣說吧，「聽過」很多次有關自信的演講，「看過」很多本有關自信的書，就會「變得」更有自信？更關心別人？多半不會！

有一次我在北京，與一位暢銷作家同時接受訪問。她有一本關於教養的書賣了八百萬本；但願買書的八百萬讀者們，都能在為人父母的態度、行為上有所改變。但我想可能性不大。要想蛻變成為另一個樣子的人，機會就更渺茫了。

最近我在網路上看到一則廣告，談的是「孩子十五歲前必讀的十本書」。這些書的封面都設計得很優雅，書名都與自信有關。你真覺得，孩子看了這些關於自信的書後，就會變得更有自信？

很難！

但我不反對閱讀，更覺得聽演講很有意思。但那只是一個開始，一個啓發。

有一年，在我班上有位從事金融業工作的女士。課程才上到一半，她就覺得很開心，在管理工作方面也有具體的改變，於是興奮地鼓勵先生參加下一班。她先生的回答是，「買幾本這類的書來看看就可以了。」她立即回答說：「你看了游泳的書就會游泳嗎？」真是一語中的。

還有一次，班上某位同學是全球前一百強企業的人力資源主管。請注意，是前五百強企業中的前一百名。當訓練一開始自我介紹的時候，她表示，自己是美國常春藤名校畢業的ＭＢＡ，這些領導溝通方面的相關課程都學過了。她也不知道，公司為什麼要指派她來參加卡內基訓練。

課程進行到中間階段，有次輪到她上台報告時，她感性的對其他人分享，最近她與前夫恢復聯絡了。到了「畢業講」（最後一次上課的分享，可邀請來賓參加），她不但請前夫來觀禮，還向全班同學介紹他，甚至告訴大家，他們正準備重歸於好。你可以想像，當時全班同學的掌聲如雷！

她的故事實凸顯了卡內基訓練的特質：它不是在傳達知識。這位女士的專業知識已經很豐富了。而是要同學「用」出來！

（本文摘自《活用卡內基訓練 ，帶出快樂成功的孩子 》/ 讀書共和國）

【內容簡介】

1. 黑幼龍親解「卡內基與我」

在華人世界，黑幼龍等同於中文卡內基，到底卡內基如何改寫了黑幼龍的一生，甚至影響了中文世界逾40萬人。看黑老師首次公開親解「卡內基與我」。

2. 看卡內基的世代影響力

當全球卡內基仍然著重成人班訓練之際，為何中文卡內基發展出青少年班、慢養班？而黑幼龍和中文卡內基，是怎麼讓一個人來上課，到一家人，兩代人，都樂於來卡內基上課。

3. 在卡內基，學到的是人生

為什麼要說卡內基「訓練」，而非卡內基「教學」？

學校沒教、父母沒學的人生，該怎麼教孩子？卡內基又如何讓十幾歲的學生到五、六十歲的高階主管，透過這個溫暖的大平台持續成長、提升。

4. 【特別收錄】活出卡內基的人生！

7個活用「卡內基」學習與成長的真實個案故事分享 ─ 從青少年班、成人班到領導班，看他們如何從應用卡內基開始，活出自己的精采，改變自己，影響身邊的人，找到自己的志向，也改善了親子關係。

5. 【特別收錄】卡內基的六大練習

透過持續應用與練習，卡內基訓練在生活中就可以開始實踐！自信、溝通、人際、熱忱、解憂、領導六種練習，簡單易學，立刻展開不一樣的人生！

【作者簡介】

黑幼龍

中文卡內基訓練創辦人，現任卡內基訓練台灣地區負責人、光啟社董事長，台灣400年來最有影響力的200人之一，長期致力推廣親子「慢養」教育理念。

自1987年引進全球知名的訓練課程「卡內基訓練」，幫助企業發揮人力資源潛能，增強企業競爭力，開啟人才培訓的風氣。至今在台灣畢業學員超過40萬人，連續29年創下全球營運績效第一名紀錄，並領先全球，開創卡內基訓練「青少年班」、「慢養父母班」、「總經理班」。

著有《不管孩子，比管孩子還難！》、《養出好孩子，非慢不可》、《走出一條不平凡的領導之路》、《好想與努力的你分享》、《黑幼龍與你談心》、《破局而出》、《贏在影響力》、《黑暗中總有光》等二十餘本著作。